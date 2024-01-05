ВС России на Запорожском направлении получили модернизированные танки

Военные на Запорожском направлении получили модернизированные танки Т-80БВМ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили в подразделения Вооружённых сил России на запорожском направлении, рассказал журналистам командир танкового подразделения ВС РФ.

Он пояснил, что машина имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают её очень эффективной на поле боя. Танк оснащен новой системой связи, обеспечивающей надежный сигнал на расстоянии до десяти километров, усиленной защитой и рядом других инноваций.

"Мы получили принципиально новую машину. У машины принципиально новая система связи..., она не глушится, работает очень хорошо, звук у нее качественный, четкий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты", - рассказал журналистам командир танкового подразделения.

Он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, ПТУР и РПГ. Надежность и проходимость нового танка Т-80БВМ также являются преимуществами перед другими танками, такими как "Леопард".

"Допустим, те же Леопарды тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает. Вот это отличие, оно позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и вести работу по вражеским окопам и блиндажам, не замедляя темп", - подчеркнул Николай.