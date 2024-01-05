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ТАСС

Экипажи атомных подводных лодок СФ проведут учения по подледному плаванию в Арктике

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Атомная подводная лодка «Смоленск» на причале в городе Североморске во время военно-морских учений сил Северного флота РФ
Атомная подводная лодка «Смоленск» на причале в городе Североморске во время военно-морских учений сил Северного флота РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Особое внимание будет уделено совершенствованию военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Экипажи подводных лодок Северного флота (СФ) пройдут теоретические и практические учения по подледному плаванию в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Подледное плавание будет одной из важнейших задач подводников Северного флота в 2024 году. Экипажи атомных подводных лодок пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку в течение учебного периода", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание будет уделено совершенствованию военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота.

В пресс-службе флота отметили, что в зимнем периоде обучения на базе подводных сил СФ состоится учебно-методический сбор, в ходе которого будет обобщен передовой опыт применения атомных подводных лодок подо льдами в Арктике.

В 2023 году ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" впервые осуществил пуск в одном из новых ледовых районов плавания в море Лаптевых, чем подтвердил способность морских стратегических ядерных сил решать задачи по предназначению из любых районов Арктики.

В установленные сроки в 2023 году был подготовлен атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Генералиссимус Суворов" и проведен Арктическим маршрутом подо льдами в пункт постоянного базирования на Тихоокеанском флоте. 

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  • В новости упоминаются
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
05.01.2024 01:49
Не надо путать Арктику (ледовый континент) с Северным морским путем.Интерес у американских ВМС к ледовому континенту всегда был и будет.Поэтому стоит обратить внимание не только для крейсеров стратегического назначения ,но и для многоцелевых подводных лодок.
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