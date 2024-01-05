Глава МИД Венесуэлы поддержал требования Аргентины о возврате Великобританией Фолклендских островов

Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль - поддержал требования нового правительства Аргентины о возврате Великобританией Фолклендских (Мальвинских) островов, на протяжении 191 года фактически незаконно оккупированных бывшей Британской империей.

Хиль подчеркнул, что так же как Эссекибо является венесуэльской территорией, так и Мальвинские острова принадлежат Аргентине. Права на эти территории являются бессрочными и необходимо в рамках действующих норм международного права искать мирное и справедливое решение этой ситуации.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от властей Великобритании возобновить переговоры о возврате Фолклендских (Мальвинских) островов. Милей призвал Лондон вернуть острова Аргентине по гонконгскому сценарию, сославшись на похожую ситуацию, когда анклав был возвращен под контроль Пекина дипломатическим путем.

В аргентинском МИД напомнили, что острова были насильственно оккупированы Великобританией в 1833 году, а когда в 1982 году Аргентина попыталась вернуть территории под свой контроль, началась необъявленная война, завершившаяся победой Великобритании. Фолклендская война стала первым в истории вооруженным конфликтом, который полностью освещался в прямом эфире прямо с места боевых действий.

Стоит отметить, что на фоне экономического кризиса в стране, армия и флот Аргентины остро нуждаются в реформах и усилении и не готовы к прямому столкновению с британскими вооруженными силами. Правда, и в британских вооружённых силах далеко не всё безоблачно, учитывая в первую очередь низкую боеготовность авианосного флота.