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ТАСС

Forbes: Киев не может применять танки M1 Abrams из-за слабой брони

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Американский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Patrick Albright

По данным журнала, их усиление невозможно до наступления сухого сезона

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Украина не может использовать американские танки M1 Abrams в связи с их уязвимостью. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его данным, танки были поставлены Украине два месяца назад, однако они до сих пор не участвуют в военных операциях. Причиной тому послужила их уязвимость перед беспилотниками из-за тонкой брони сверху и по бокам. В публикации подчеркивается, что "FPV-дрон даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убив или ранив члена экипажа". Среди возможных вариантов усиления танков рассматриваются прикрепление сверху и по бокам дополнительной брони, однако проведение модернизации не представляется возможным до наступления сухого сезона, иначе танк будет застревать в грязи из-за увеличения массы.

Независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine 24 сентября опубликовало статью, в которой предупреждало об уязвимости американских танков перед российским оружием. Журналисты напоминали, что опасения относительно живучести Abrams, поставляемых Украине, возникли после уничтожения западных танков других типов, находящихся на вооружении украинских войск. Факт их уничтожения был подтвержден видеозаписями с беспилотников. Это были немецкие танки Leopard 2A6 и британские Challenger 2. Первый имеет уровень защиты, сопоставимый с Abrams M1A1, а возможно, и превосходит его, второй же обладает значительно более надежной броней. Кроме того, танки Abrams были сильно разукомплектованы - на них отсутствует броня из обедненного урана, а их возможности ограничены уровнем M1A1 времен холодной войны. Издание подчеркивало, что в армии США десятилетиями эксплуатируется более современный вариант - Abrams M1A2. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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