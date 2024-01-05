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Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX вывела на орбиту шведский спутник космической связи Ovzon-3

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Falcon 9
Falcon 9.
Источник изображения: wikipedia

Вашингтон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 в четверг по московскому времени успешно вывела на орбиту шведский спутник широкополосной связи Ovzon-3, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника Ovzon-3 подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в среду в 18:04 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02:04 мск). Спутник Ovzon-3 весом 1,5 тонны, созданный компанией Maxar Technologies, выведен на геостационарную орбиту.

Аппарат мобильной широкополосной спутниковой связи шведской компании Ovzon AB будет обеспечивать глобальное покрытие с максимальной пропускной способностью через самые маленькие передвижные терминалы. Он будет предоставлять услуги клиентам примерно на трети поверхности Земли.

Клиентами шведской компании, в частности, являются министерства обороны США и Великобритании, ООН, пожарно-спасательная служба Италии и правительство Колумбии.

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Страны
Великобритания
Италия
Колумбия
США
Компании
SpaceX
ООН
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