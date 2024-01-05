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Военное обозрение

Индийские снаряды замечены на вооружении ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации, появившейся в соцсетях, на Украине используются артиллерийские боеприпасы кал. 155 мм индийского производства. На опубликованных кадрах запечатлено их применение с самоходных гаубиц AHS Krab, которые Польша предоставляет ВСУ. По всей видимости, используются снаряды HE ERFB BT производства Munitions India Limited.

Это первый подтвержденный случай наличия на Украине 155-мм боеприпасов из Индии. Непонятно, каким образом они были приобретены для нужд ВСУ

- говорится в издании Altair.

Как полагает, автор продемонстрированные снаряды, скорее всего, относятся к типу HE ERFB BT производства компании Munitions India Limited. Это стандартные осколочно-фугасные боеприпасы с дальностью огня примерно 30 км. Существует также версия HE ERFB BB с дистанцией полета, увеличенной до более чем 38 км благодаря донному газогенератору.

Индия имеет крупный арсенал артиллерийских снарядов, который может значительно снизить их дефицит, наблюдающийся у украинской армии. Однако объемы их поставок остаются неизвестными; возможно, что на вооружении ВСУ были замечены единичные образцы индийских боеприпасов.

Как сообщил глава МИД незалежной, на днях Киев и Нью-Дели решили возобновить контакты через межправительственную комиссию, которая не работала с 2018 года.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Индия
Польша
Украина
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