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Военное обозрение

Британский военный аналитик допустил вероятность прямого конфликта НАТО и России на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Если украинские вооруженные силы начнут терпеть еще более масштабные поражения на фронте, то нельзя исключать непосредственного вооруженного столкновения войск НАТО с российской армией на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик, полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

По мнению эксперта, если ситуация для Украины и поддерживающего ее Запада будет складываться не лучшим образом, то Североатлантический альянс может войти в прямой конфликт с Россией в течение ближайших нескольких лет.

Аналитик подчеркнул, что США и Евросоюз сделали для Украины все возможное, за исключением ввода своих войск на украинскую территорию. Но при наличии исключительных обстоятельств последний пункт может быть пересмотрен.

Сейчас на Западе политики и эксперты все более активно обсуждают вероятные негативные последствия от поражения Украины для стран НАТО. Часть из них сходится во мнении, что Запад не может допустить поражения Украины, поскольку это будет угрожать стратегическим интересам в Восточной Европе.

С другой стороны, многие американские политики выступают с критикой украинского конфликта, считая, что на национальной безопасности США действия России в Восточной Европе никак не отражаются, а Вашингтону стоило бы заняться более насущными проблемами, например – решением проблемы мигрантов на границе с Мексикой. Последнюю позицию отстаивают представители республиканской партии, находящейся в оппозиции президенту США Джо Байдену.

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Страны
Великобритания
Мексика
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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