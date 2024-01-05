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США хотят разместить дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ

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Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne

WSJ: США обсуждают использование аэродромов в Африке для размещения дронов

МОСКВА, 4 января/ Радио Sputnik. США планируют использовать аэродромы в некоторых странах Африки на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, Вашингтон проводит предварительные консультации по этому вопросу с властями Ганы, Кот-д'Ивуара и Бенина.

Таким образом американцы стремятся остановить усиление в регионе боевиков-исламистов, говорится в материале.

Издание отмечает, что дроны позволят ВС США отслеживать передвижение боевиков и давать тактические советы местным военным во время проведения ими боевых операций.

Радио Sputnik писало, почему, по мнению обозревателей The Wall Street Journal, ХАМАС может победить Израиль.

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Страны
Бенин
Израиль
США
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