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РИА Новости

Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Hanna Arhirova

Марочко: Украина активно применяет американские РЛС на разных участках фронта

ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Украинские силовики активно применяют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск на регулярной основе фиксируется функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он отметил, что данные станции установлены на колесной базе HMMWV и постоянно маневрируют для усложнения их выявления российскими силами.

HMMWV - американский армейский грузовой фургон, стоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооруженных сил, полицейских и иных служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HMMWV
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