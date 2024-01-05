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В США рассказали о российских ловушках для западной военной техники

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

AC: РФ создает ловушки для больших групп западной военной техники

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют российской армии создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники. Об этом написал старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра.

Он отметил, что в большом количестве российские беспилотники позволяют военнослужащим выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Эти дроны стоимостью по $400 за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды (обездвиженной. — Ред.) бронетехники и уничтожать их», — написал Майтра.

26 декабря расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили личный состав ВСУ в укрытии на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации.


20 декабря расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, в частности, ликвидированы два пикапа и автомобиль.

До этого, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на запорожском направлении ВС России за 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. Тяжелая техника была уничтожена посредством «Ланцетов» и беспилотников-камикадзе.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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