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Год назад президент России Владимир Путин заявил об увеличении производства гиперзвуковых ракет «Кинжал». В ходе недавних ударов, наносимых ВС РФ по тыловой инфраструктуре незалежной, количество применявшихся ракет этого типа существенного возросло.

«Кинжал» является крупной ракетой весом около 4300 кг, длиной около 7,2 метра, диаметром около 1,2 метра и размахом крыльев 1,6 метра. Она может нести ядерную боевую нагрузку малой мощности (от 5 до 50 килотонн) или обычный фугасный заряд

Ее способность летать со скоростью более 10 Махов и достигать целей на расстоянии более 1500 км делает ее потенциально невозможной для перехвата системами ПВО. Однако в ВСУ заявляют о многократных случаях ее поражения

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, возможность современных средства ПВО поразить Х-47 «Кинжал» является сложным вопросом, так как ракета обладает уникальными характеристиками и достижениями в области противодействия ПВО.

Основная особенность «Кинжала» - это его гиперзвуковая скорость, превышающая 5 махов и представляющая серьезную проблему для современных систем обороны. Такая скорость существенно сокращает время реагирования для обнаружения и поражения цели, требуя чрезвычайно быстрой реакции от ПВО

- поясняется в издании.

Как указывается, высокая маневренность ракеты затрудняет точное предсказание траектории ее полета и еще больше усложняет перехват. Ракета способна действовать в верхних слоях атмосферы, будучи недоступной для многих средств поражения.

Теоретически, не существует системы ПВО, способной перехватывать «Кинжалы»

- говорится в издании.

При этом в ВСУ рапортуют об уничтожении 10 из 10 ракет этого типа, не представляя никаких доказательств.

Этот перехват потенциально мог быть осуществлен ЗРК Patriot, но он теоретически невозможен. Надежный перехват гиперзвуковых ракет остается серьезной проблемой при современных технологиях

- дает свою оценку автор.

По данным западных аналитиков, изначально у России было ограниченное количество «Кинжалов» - около 53. Однако к началу мая выяснилось, что ВС РФ располагают уже до 80 ракетами этого типа. Уровень их производства возрос с 1-2 единиц в месяц до примерно 10, несмотря на западные санкции, так как Москва наладила каналы поставок необходимого оборудования из различных стран ЕС.