Пресс-секретарь Госдепа: Трактовка о том, что США не делают ставку на победу Украины над Россией, не является верной

В Госдепартаменте США прокомментировали материал, вышедший на днях в издании Politico по поводу отношения к украинскому вооружённому конфликту. Напомним, что репортёры, ссылаясь на неназванных высокопоставленных американских чиновников, написали о «новой американской парадигме в отношении украинского конфликта». Эта новая парадигма состоит в том, что с недавних пор Вашингтон перестал делать ставку на «победу Украины над Россией», а сосредоточился на оказании такой помощи, которая так или иначе «позволит Украине твёрдо выйти на переговоры с Россией».

Публикацию Politico прокомментировал пресс-секретарь главного внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. По словам главы пресс-службы Госдепа, «высказанная трактовка официальной американской позиции не является верной».

По словам Миллера, США и дальше будут оказывать поддержку Украины, правда, он не уточнил, в каких объёмах.

На этом фоне обратило на себя внимание заявление другого высокопоставленного чиновника американской администрации – Джона Кирби.

Тот напомнил, что с начала 2024 года финансовая помощь Украине не поставляется из-за того, что конгресс США не одобрил пакет военно-финансовой помощи, предложенный Белым домом. Теперь к обсуждению вариантов финансирования Украины (а также Израиля и Тайваня) конгресс вернётся после рождественских каникул. Правда, в США делают акцент на том, что согласование простым точно не будет из-за обострения внутриполитической борьбы в предвыборный период.