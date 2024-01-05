Войти
Военное обозрение

Пресс-секретарь Госдепа: Трактовка о том, что США не делают ставку на победу Украины над Россией, не является верной

615
0
0
Мэттью Миллер
Мэттью Миллер.
Источник изображения: topwar.ru

В Госдепартаменте США прокомментировали материал, вышедший на днях в издании Politico по поводу отношения к украинскому вооружённому конфликту. Напомним, что репортёры, ссылаясь на неназванных высокопоставленных американских чиновников, написали о «новой американской парадигме в отношении украинского конфликта». Эта новая парадигма состоит в том, что с недавних пор Вашингтон перестал делать ставку на «победу Украины над Россией», а сосредоточился на оказании такой помощи, которая так или иначе «позволит Украине твёрдо выйти на переговоры с Россией».

Публикацию Politico прокомментировал пресс-секретарь главного внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. По словам главы пресс-службы Госдепа, «высказанная трактовка официальной американской позиции не является верной».

По словам Миллера, США и дальше будут оказывать поддержку Украины, правда, он не уточнил, в каких объёмах.

На этом фоне обратило на себя внимание заявление другого высокопоставленного чиновника американской администрации – Джона Кирби.

Тот напомнил, что с начала 2024 года финансовая помощь Украине не поставляется из-за того, что конгресс США не одобрил пакет военно-финансовой помощи, предложенный Белым домом. Теперь к обсуждению вариантов финансирования Украины (а также Израиля и Тайваня) конгресс вернётся после рождественских каникул. Правда, в США делают акцент на том, что согласование простым точно не будет из-за обострения внутриполитической борьбы в предвыборный период.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
11.12.2023
Зенитно-ракетная техника большой и средней дальности испытывает серьезные проблемы
07.08.2023
Зеленский назвал генералов США "полезными идиотами Кремля"
20.02.2023
В США объяснили, в чем был прав Путин, когда начал СВО
13.02.2023
На что способен ЗРК «Patriot»?
17.05.2022
Взаимное разоружение России и Запада: упущенный шанс и надвигающаяся беда
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
24.05.2012
Ядерное оружие: неофициальные потенциалы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 20:32
  • 58008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 17:41
  • 1
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 14:41
  • 0
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
  • 05.01 01:49
  • 1
Экипажи атомных подводных лодок СФ проведут учения по подледному плаванию в Арктике
  • 05.01 00:28
  • 3
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 04.01 17:29
  • 0
Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»