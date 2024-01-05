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ТАСС

МО РФ заявило, что подразделения ВДВ в ходе СВО активно применяют комплексы РЭБ "Лесочек"

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Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

В ведомстве отметили, что комплекс позволяет значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств как на марше, так и в местах стоянки

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские подраздения воздушно-десантных войск в ходе проведения специальной военной операции активно используют для защиты от квадрокоптеров и FPV-дронов комплексы радиоэлектронной борьбы "Лесочек". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции для защиты от квадрокоптеров и FPV-дронов подразделения воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы "Лесочек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что комплекс позволяет значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств как на марше, так и в местах стоянки. "Любой квадрокоптер или FPV-дрон, попавший в радиус действия комплекса, теряет управление и связь с оператором, что в конечном итоге приводит к его падению", - добавили в военном ведомстве.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Лесочек" подавляет радиоканалы управления мин и самодельных взрывных устройств. В 2020 году из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники НИИ БТВТ Минобороны России, имеющихся в распоряжении ТАСС, стало известно, что им в ходе дальнейшей модернизации планируется оснастить танки Т-72Б3М и Т-80БВМ. 

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
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