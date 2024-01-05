ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ при помощи ПТРК «Корнет»

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожил расчет FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Минобороны РФ 4 января показало боевую работу противотанкистов.

«Расчет ПТРК «Корнет» отработал по расчету FPV-дронов ВСУ. Расстояние до противника было 4,6 км. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника», — рассказал командир расчета ПТРК «Корнет» с позывным Мясник.

Отмечается, что результат поражения был зафиксирован средствами объективного контроля БПЛА.

Расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» осуществляют прикрытие российских войск, занимая огневые позиции на ключевых направлениях. Ежедневно разведчики обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение различным вооружением, в том числе ударными беспилотниками.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения современных и перспективных танков, оснащенных динамической защитой, фортификационных сооружений (дот, дзот, железобетонные бункеры и т.п.), протяженных небронированных и легкобронированных целей, зависающих вертолетов, пояснили в военном ведомстве.

2 января Минобороны РФ сообщило, что расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил миномет Вооруженных сил Украины под Артемовском (украинское название — Бахмут). Накануне расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» в рамках ведения контрбатарейной борьбы уничтожил прямым попаданием расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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