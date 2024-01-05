Войти
ТАСС

США не готовы сообщить, какая часть предоставленного Киеву оружия была повреждена

608
0
0
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что этот вопрос лучше переадресовать украинским вооруженным силам

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Администрация США не готова сообщить, какая часть американских вооружений, переданных Киеву, была повреждена в боевых действиях, Вашингтон пытается обеспечить подотчетность отправленных на Украину систем. Такую позицию изложил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Этот вопрос лучше задать украинским вооруженным силам, а не США, - ответил он на вопрос о том, какая часть американского оружия, полученного ВСУ, была повреждена в боях с силами РФ. - Мы очень усердно работаем над тем, чтобы по каждой системе, предоставленной Украине, была определенная степень подотчетности, чтобы мы могли заверить Конгресс и американцев в том, что эти материально-технические средства применяются на поле боя надлежащим образом. И мы не видели каких-либо свидетельств того, что это было не так, что была какая-либо масштабная коррупция или нецелевое использование со стороны украинской армии".

"Но война - это война", - добавил Кирби. По его словам, "что касается каждого патрона", полученного ВСУ, то "говорить об этом следует украинской стороне".

На вопрос о том, отслеживает ли Вашингтон в целом военный потенциал Украины, Кирби ответил: "Да, конечно". Он добавил, что США "пополнили специалистами группу в Киеве специально в целях обеспечения подотчетности". Сотрудник СНБ заверил, что украинские военные, по мнению США, "используют надлежащим образом" полученные от американской стороны вооружения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
27.01.2022
В США поняли, что Путин предсказывал украинский кризис
28.04.2021
Шойгу: Россия видит усиление военной активности НАТО в Европе
25.06.2019
Встречный запрос: Москва ждет от Вашингтона готовности к разговору
07.06.2018
"Дайте грошей". Украинский флот умирает без денег на новые корабли
22.04.2015
Закрытое небо: Израильская политика по отношению к России закончилась плевком в лицо ("Maariv", Израиль)
13.03.2014
Смартфоны и фармацевтика вместо вооружения
21.11.2007
Россия назвала условия возобновления своего участия в ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 20:32
  • 58008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 17:41
  • 1
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 14:41
  • 0
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
  • 05.01 01:49
  • 1
Экипажи атомных подводных лодок СФ проведут учения по подледному плаванию в Арктике
  • 05.01 00:28
  • 3
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 04.01 17:29
  • 0
Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»