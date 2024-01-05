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ТАСС

В ОАЭ назвали крепкие отношения с РФ и Украиной основанием для успешного обмена пленными

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Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ.
Источник изображения: © POOL

В Абу-Даби подчеркнули, что продолжат прилагать усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта

ДУБАЙ, 3 января. /ТАСС/. Успешное посредничество Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в процессе обмена пленными между Россией и Украиной обусловлено крепкими отношениями Абу-Даби с Москвой и Киевом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

"Успех посреднических усилий стал следствием крепких дружественных отношений ОАЭ с Российской Федерацией и Украиной, которые были подкреплены регулярными контактами на самом высоком уровне, в результате чего состоялся один из крупнейших обменов пленными между двумя сторонами с начала войны", - указывается в тексте, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

ОАЭ выразили признательность России и Украине за поддержку посреднических усилий в процессе обмена пленными и заявили, что продолжат прилагать усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта на Украине. 

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Страны
ОАЭ
Россия
Украина
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