В Вашингтоне дали неожиданный совет Зеленскому (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в Вашингтоне посоветовали Зеленскому согласиться на переговоры

Едва ли Украина сможет вернуться к границам 2014 года в обозримом будущем, пишет WSJ. Сейчас ее ждет лишь кризис и проблемы со снабжением на фронте. Поэтому лучше всего прислушаться к совету западных союзников и принять "горькую пилюлю" переговоров.

Уильям Галстон

Сегодня словом "кризис" часто злоупотребляют, однако оно очень точно описывает ту ситуацию, в которой Украина окажется в начале 2024 года.

В одной недавно опубликованной статье Washington Post говорится, что у украинских сил на передовой заканчиваются боеприпасы. Они вынуждены экономить артиллерийские снаряды, в результате чего им приходится отменять запланированные атаки и становится все труднее удерживать оборонительные позиции под натиском российской армии. Недавно офицер по связям с прессой одного батальона ВСУ сообщил, что из-за острой нехватки боеприпасов его подразделение было вынуждено снизить интенсивность стрельбы на 90% по сравнению с летом. "Нам не хватает всего", — признался военнослужащий из другого формирования. Хотя, как он говорит, его товарищи чрезвычайно мотивированы, "победить только лишь за счет мотивации невозможно". И он усомнился в том, что его формирование сможет долго удерживать свои позиции.

Пока Украина сражается, ее союзники продолжают пребывать в нерешительности. Конгресс отправился на каникулы, так и не сумев найти выход из тупика в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Пророссийский лидер Венгрии наложил вето на предложенный Евросоюзом пакет помощи Киеву в размере 52 миллиарда долларов. Если в ближайшее время Соединенные Штаты и Евросоюз не найдут решение, способность Украины продолжать боевые действия, ее экономика и даже основные функции ее правительства окажутся под угрозой.

Это чрезвычайная ситуация, на решение которой необходимо бросить все силы и средства. Если переговорщикам не удастся прийти к соглашению к тому моменту, когда Сенат США возобновит свою работу после каникул, президенту Байдену придется вмешаться напрямую. Нет никаких сомнений, что соглашение будет включать в себя положения, касающиеся иммиграционной политики, которые не понравятся многим демократам. Однако это цена, которую он должен будет заплатить за то, что он позволил ситуации на южной границе выйти из-под контроля. Между тем европейским странам нужно будет собрать всю политическую волю в кулак, чтобы начать оказывать Киеву помощь на двусторонней основе, если уступки и угрозы не помогут убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перестать препятствовать реализации плана Евросоюза.

Запад также должен конфисковать замороженные активы российского центробанка, находящиеся в западных финансовых институтах, и использовать их в интересах Украины. В ноябре комитет Палаты представителей по иностранным делам выдвинул соответствующее предложение, поддержав его сорока голосами против двух. Аналогичная мера получила единогласную поддержку в комитете Европарламента. До недавнего времени высокопоставленные представители администрации Байдена выражали обеспокоенность в связи с тем, что конфискация российских активов создаст прецедент, который может обернуться непредсказуемыми последствиями. Но поскольку положение Украины неуклонно ухудшается, американская администрация уже активизирует дискуссии с европейскими союзникам касательно скоординированной стратегии по использованию российских активов в интересах Украины. Ожидается, что договоренности в этом вопросе должны быть достигнуты к 24 февраля, то есть ко второй годовщине с момента начала специальной военной операции России. И Байден должен приложить все усилия, чтобы гарантировать успех этих переговоров.

Однако, даже если Запад продолжит оказывать поддержку Украине, важно рассмотреть реалистичный вариант окончания конфликта. Настойчивое стремление Украины вернуть все территории, которые она потеряла с 2014 года, понятно и вполне законно, но события последнего года ясно демонстрируют, что эта цель не может быть достигнута в ближайшее время. Хваленое контрнаступление Украины провалилось, и российским силам удалось удержать свои хорошо укрепленные позиции.

Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и страна наращивает темпы военного производства намного быстрее, чем Украина и ее союзники. Этот конфликт продемонстрировал слабость оборонно-промышленной базы Запада — главным образом в Европе, но и в значительной мере в Соединенных Штатах. Коллективная неспособность союзников обеспечить Украину артиллерийскими боеприпасами, в которых та остро нуждается, служит свидетельством длительного пренебрежения, и на устранение его последствий потребуется много лет.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что военное руководство страны хочет мобилизовать еще 500 тысяч военнослужащих. Для этого придется внести в законы о призыве на военную службу крайне непопулярные поправки и потратить еще 13 миллиардов долларов. Хотя российскому президенту Владимиру Путину тоже приходится учитывать различные политические факторы, мобилизационный ресурс России почти в четыре раза превышает ресурс Украины, а ее экономика в девять раз больше украинской.

Недавно в СМИ прозвучали сообщения, которые Путин не опроверг и согласно которым он готов обсуждать прекращение огня на Украине вдоль нынешней линии соприкосновения. Хотя российский лидер не хочет отступать, эти сообщения говорят о том, что он уже отказался от своей цели по обеспечению контроля над всей территорией Украины.

Есть веские причины сомневаться, что Путин умерил свои амбиции на Украине, являющиеся неотъемлемой составляющей его плана по восстановлению советской империи, распад которой он назвал "величайшей геополитической катастрофой XX века". Тем не менее западным лидерам следует выяснить, действительно ли он всерьез настроен прекратить боевые действия. Будет крайне неразумно рассчитывать на то, что западная общественность готова бесконечно поддерживать идею бессрочной помощи Украине в конфликте, который уже зашел в тупик.

Соглашение о прекращении огня вовсе не обязательно будет означать признание территориальных претензий России. Такое соглашение подготовит почву для принятия мер, которые позволят Киеву укрепить связи с Западом, включая возможное членство в Евросоюзе и НАТО. Тем временем замороженные российские активы можно будет использовать для восстановления Украины.

Такое соглашение станет "горькой пилюлей" как для украинцев, которые страстно желают вернуть все потерянные территории, так и для Путина, который опасается появления новой державы, тесно связанной с Западом, у самых границ России. Однако это единственный реалистичный способ добиться устойчивого мира в Европе.