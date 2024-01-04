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Изобретатель известных пистолетов Гастон Глок умер на 95-м году жизни

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Гастон Глок
Гастон Глок.
Источник изображения: glock.com

Причины его смерти пока не раскрываются.

Ушел из жизни изобретатель одних из самых продаваемых в мире пистолетов Glock Гастон Глок. Ему было 94 года, сообщается на сайте его компании, которую он основал в 1963 году.

Отмечается, что австрийский инженер и предприниматель скончался 27 декабря. Причины его смерти пока не раскрываются.

"Наш основатель Гастон Глок не только произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и преуспел в становлении бренда GLOCK как мирового лидера в индустрии ручного оружия", – говорится в заявлении.

В компании добавили, что Глок всю жизнь определял направление деятельности организации. Дело всей жизни австрийского предпринимателя будет "продолжено в его духе".

Гастон Глок родился 19 июля 1929 года в Вене. Будучи не только инженером, но и специалистом в области полимерных материалов, он начинал с производства карнизов для штор и ножей для австрийской армии.

К конструированию и изготовлению оружия он пришел лишь в возрасте 52 лет. Первым его пистолетом стал Glock 17, рамка которого была сделана из полимера. В 1981-м году Глок получил соответствующий австрийский патент.

Права на данный материал принадлежат ren.tv
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Glock GmbH
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