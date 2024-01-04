Войти
Lenta.ru

Военный эксперт назвал помогающие Российской армии в ходе СВО оружейные новинки

557
0
0
Роботизированная платформа БР-2
Роботизированная платформа БР-2.
Источник изображения: © Telegram-канал "Боевые роботы"

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал помогающие Российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) оружейные новинки. По его словам, сейчас на фронте активно применяют боевых роботов для эвакуации раненых, минирования и разминирования.

По словам специалиста, вопрос об их создании поднимался еще до начала спецоперации и был на особом контроле у министра обороны России.

Дандыкин отметил, что для эвакуации чаще используют роботов БРГ-1. По его словам, их применение необходимо, так как Вооруженные силы Украины обстреливают медиков.

«Кроме того, в зоне СВО появились боевые роботы с комплексным оружием, в частности противотанковым, которыми солдаты управляют дистанционно», — добавил он.

В октябре 2023 года на проходящей в Москве выставке «Интерполитех» широкой общественности впервые показали наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой и Минер БР-1 для минирования, применяемые в зоне СВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
10.01.2023
"Хотим спасти больше жизней": как студенты из Коврова создают робота для эвакуации раненых
08.11.2021
"Будет страшная мясорубка": чем Киев угрожает Москве
30.11.2020
Бойцы волнового фронта
27.07.2020
Работоспособность боевых роботов черноморцы проверяют на кораблях НАТО
17.09.2018
"Бархатный сезон" отечественной гидроавиации
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
04.01.2017
Владимир Лепин: "Возрождено производство РСЗО для Военно-морского флота"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 16:10
  • 57967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 13:57
  • 45
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 04.01 07:36
  • 3
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»
  • 03.01 14:03
  • 2
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 03.01 12:26
  • 11
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 03.01 11:35
  • 1228
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 11:18
  • 0
НАТО наносит двойной удар. Браслав и Поставы под угрозой
  • 03.01 10:35
  • 1
Украинская пресса: США предоставят Киеву право самостоятельно принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS
  • 03.01 04:12
  • 3
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
  • 02.01 13:40
  • 1
Перечислены главные IT-прорывы 2023 года