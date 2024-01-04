Военный эксперт назвал помогающие Российской армии в ходе СВО оружейные новинки

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал помогающие Российской армии в ходе специальной военной операции (СВО) оружейные новинки. По его словам, сейчас на фронте активно применяют боевых роботов для эвакуации раненых, минирования и разминирования.

По словам специалиста, вопрос об их создании поднимался еще до начала спецоперации и был на особом контроле у министра обороны России.

Дандыкин отметил, что для эвакуации чаще используют роботов БРГ-1. По его словам, их применение необходимо, так как Вооруженные силы Украины обстреливают медиков.

«Кроме того, в зоне СВО появились боевые роботы с комплексным оружием, в частности противотанковым, которыми солдаты управляют дистанционно», — добавил он.

В октябре 2023 года на проходящей в Москве выставке «Интерполитех» широкой общественности впервые показали наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой и Минер БР-1 для минирования, применяемые в зоне СВО.