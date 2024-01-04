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РИА Новости

Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от FPV-дронов

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БМП-2
БМП-2.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Бойцы группировки "Юг" разработали и испытали новую защиту для БМП от FPV-дронов

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Бойцы группировки "Юг" разработали для БМП новую защиту от дронов-камикадзе и проверили ее эффективность в боевых условиях, рассказал РИА Новости военнослужащий, участвовавший в разработке данной конструкции.

"Закрывается крыша - орудийная башня, боковая защита делается и защита ребристого или трансмиссионного отделения. Это наша разработка, наших военнослужащих. Было три или четыре опытных образца отправлены в подразделения, потом были выбраны в один элемент, который себя зарекомендовал", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что машины с данной конструкцией уже были поставлены на фронт, механизм доказал свою эффективность в реальных полевых условиях.

"Были попадания боковые, были попадания сверху, до четырех попаданий FPV-дронов в одну машину. Из десяти поврежденных машин были минимальные осколочные повреждения, которые даже не пробили броню", - сообщил боец.

Он пояснил, что установка конструкции на машину занимает один день. Одновременно в данном подразделении могут делать три-четыре машины. По словам военнослужащего, также в данном подразделении разработали дополнительную боковую защиту на машины РСЗО "Град".

"Доработали исключительно боковую защиту. Потому что противник тоже учится и начал не только с высоты бросать, но и боковые атаки делать (дронами-камикадзе). Эффективность (новой защиты) составляет примерно 98 процентов, разрушения сетки есть, но поражающий элемент уже до основной конструкции не доходит", - пояснил боец.

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