Войти
ТАСС

Захарова: слова Варшавы о поставках Киеву ракет дальнего радиуса направлены против Польши

395
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава польского МИД Радослав Сикорский ранее написал в X, что западные страны "должны ответить на последнее нападение на Украину" путем ужесточения санкций и предоставления "Киеву ракет большой дальности"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского о необходимости поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия направлены против его же страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться, - написала она в своем Telegram-канале. - Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей".

Ранее Сикорский написал на своей странице в X (ранее Twitter), что западные страны "должны ответить на последнее нападение на Украину" путем ужесточения санкций и предоставления "Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры" на территории РФ.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ударе в ответ на обстрел Белгорода по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.01.2023
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
11.02.2022
Чем снять «Караульного»
21.07.2021
Do Rzeczy (Польша): несвятая стратегия святой России
28.03.2018
Раздвоение наличности
01.09.2017
Военные учения России у границ ЕС пугают НАТО (Le Figaro, Франция)
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
01.11.2013
«Интерполитех-2013»: итоги 17-й Международной выставки по безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 16:10
  • 57967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 13:57
  • 45
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 04.01 07:36
  • 3
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»
  • 03.01 14:03
  • 2
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 03.01 12:26
  • 11
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 03.01 11:35
  • 1228
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 11:18
  • 0
НАТО наносит двойной удар. Браслав и Поставы под угрозой
  • 03.01 10:35
  • 1
Украинская пресса: США предоставят Киеву право самостоятельно принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS
  • 03.01 04:12
  • 3
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
  • 02.01 13:40
  • 1
Перечислены главные IT-прорывы 2023 года