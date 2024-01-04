Захарова: слова Варшавы о поставках Киеву ракет дальнего радиуса направлены против Польши

Глава польского МИД Радослав Сикорский ранее написал в X, что западные страны "должны ответить на последнее нападение на Украину" путем ужесточения санкций и предоставления "Киеву ракет большой дальности"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского о необходимости поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия направлены против его же страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться, - написала она в своем Telegram-канале. - Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей".

Ранее Сикорский написал на своей странице в X (ранее Twitter), что западные страны "должны ответить на последнее нападение на Украину" путем ужесточения санкций и предоставления "Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры" на территории РФ.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ударе в ответ на обстрел Белгорода по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.