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РИА Новости

ВМФ России пополнят ракетный корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт"

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Построенный для ВМФ России на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" малый ракетный корабль "Буря" (заводской номер 257) проекта 22800 (шифр "Каракурт") в Кронштадте перед выходом на заводские ходовые испытания, 12.10.2022
Построенный для ВМФ России на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" малый ракетный корабль "Буря" (заводской номер 257) проекта 22800 (шифр "Каракурт") в Кронштадте перед выходом на заводские ходовые испытания, 12.10.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Первыми в 2024 году ВМФ России пополнят корабль "Буря" и подлодка "Кронштадт"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первыми российский военно-морской флот в 2024 году пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2024 году Военно-морской флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава. Одними из первых его боевой строй пополнят малый ракетный корабль "Буря" и подводная лодка "Кронштадт", которые проходили программу испытаний в Балтийском море в 2023 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты будут усилены несколькими малыми ракетными и патрульными кораблями, а также морскими тральщиками. Кроме того, военно-морской флаг поднимут на атомном подводном ракетном крейсере "Архангельск" проекта "Ясень-М", предназначенном для подводных сил Северного флота, когда корабль завершит государственные испытания.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в течение года будут спущены на воду очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", четвёртый фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Исаков", корвет проекта 20385 "Проворный".

Также планируется спуск на воду морских тральщиков проекта 12700, малых ракетных кораблей проектов 22800 и 21631, патрульных кораблей и большой подводной лодки проекта 636.3 "Якутск", а также других кораблей, катеров и судов обеспечения.

В декабре сообщалось, что малый ракетный корабль "Буря" выполнил ракетные стрельбы из комплекса "Панцирь-М" в рамках финальных государственных испытаний в Балтийском море. Этот корабль - второй в серии проекта 22800, который штатно оснащается новым зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
20385
22350
22800 МРК
636.3
877 Палтус
955 Борей
пр. 12700
СФ
ЧФ
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