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Военное обозрение

Глава МИД Польши призвал передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по территории России

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Источник изображения: topwar.ru

Западу якобы следует ответить Москве на удары по украинским объектам. Для этого ВСУ должны получить оружие, способное достигать российских стартовых площадок и командных центров.

Такое заявление на своей странице в социальной сети сделал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши призвал западные страны передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по территории России. Таким, по его мнению, должен быть ответ Запада Москве на ее последнее «нападение на Украину». Подобным термином польский высокопоставленный чиновник обозначил реакцию российских военных на варварский обстрел ВСУ Белгорода. Они нанесли мощный ответный удар по украинским объектам.

Помимо военных поставок киевскому режиму, Сикорский предложил западным странам еще больше ужесточить санкции против России.

Сегодня американский посол в Киеве Бриджит Бринк заявила, что украинские военные теперь станут самостоятельно решать, на какое расстояние будут бить находящиеся у них на вооружении реактивные установки HIMARS. Данное заявление примечательно тем, что в Минобороны США не говорили о поставках Украине боеприпасов, с помощью которых можно наносить удары на расстояние более 160 километров.

Центральная часть Белгорода была обстреляна украинскими военными 30 декабря прошлого года. В результате погибло 25 жителей города, среди которых пятеро – дети. Помимо этого, примерно сто человек получили ранения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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