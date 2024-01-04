Британская разведка: Россия сменила тактику нанесения ракетных ударов по Украине

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Британская разведка проанализировала последние ракетные удары России по Украине и пришла к выводу, что командование российской армии изменило тактику нанесения ударов. Об этом говорится в новом пресс-релизе Минобороны Соединенного королевства.

Российская армия изменила тактику ударов, сделав акцент на поражении объектов украинской военной промышленности, тогда как в 2022 году объектами атак были объекты энергетической инфраструктуры. По данным британской разведки, Россия бьет по предприятиям, имеющим хоть какое-то отношение к производству оружия. Также в качестве целей выступают различные арсеналы и склады.

Российские специалисты по планированию почти наверняка осознают растущую важность относительного оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к длительной войне

- пишут британцы. При этом в разведке утверждают, что в ходе двух массированных ракетных ударов, нанесенных 29 декабря и 2 января, российская армия якобы потратила "значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования". Но заявлять о "закончившихся" ракетах в Лондоне не стали.

Как сообщают украинские ресурсы, в ходе последних ударов по Киеву были поражены военный завод "Артём" и КБ "Луч", завод "Маяк" и другие предприятия украинского ВПК.