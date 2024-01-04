Войти
Военное обозрение

Британская разведка: Россия сменила тактику нанесения ракетных ударов по Украине

618
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Британская разведка проанализировала последние ракетные удары России по Украине и пришла к выводу, что командование российской армии изменило тактику нанесения ударов. Об этом говорится в новом пресс-релизе Минобороны Соединенного королевства.

Российская армия изменила тактику ударов, сделав акцент на поражении объектов украинской военной промышленности, тогда как в 2022 году объектами атак были объекты энергетической инфраструктуры. По данным британской разведки, Россия бьет по предприятиям, имеющим хоть какое-то отношение к производству оружия. Также в качестве целей выступают различные арсеналы и склады.

Российские специалисты по планированию почти наверняка осознают растущую важность относительного оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к длительной войне

- пишут британцы. При этом в разведке утверждают, что в ходе двух массированных ракетных ударов, нанесенных 29 декабря и 2 января, российская армия якобы потратила "значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования". Но заявлять о "закончившихся" ракетах в Лондоне не стали.

Как сообщают украинские ресурсы, в ходе последних ударов по Киеву были поражены военный завод "Артём" и КБ "Луч", завод "Маяк" и другие предприятия украинского ВПК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Похожие новости
15.09.2023
Какие танки Запад может предоставить в будущем Украине, которая становится "складом военного утиль-сырья"?
12.10.2022
Песков считает, что конфронтация Запада с РФ продолжится после саммита G7
13.07.2022
Украина совершила роковую ошибку
13.07.2022
У Запада почти закончились боеприпасы для Украины
01.07.2021
TNI (США): Так ли уж важна Украина для Америки?
29.05.2018
Следствие в соцсетях
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 16:10
  • 57967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 13:57
  • 45
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 04.01 07:36
  • 3
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»
  • 03.01 14:03
  • 2
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 03.01 12:26
  • 11
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 03.01 11:35
  • 1228
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 11:18
  • 0
НАТО наносит двойной удар. Браслав и Поставы под угрозой
  • 03.01 10:35
  • 1
Украинская пресса: США предоставят Киеву право самостоятельно принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS
  • 03.01 04:12
  • 3
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
  • 02.01 13:40
  • 1
Перечислены главные IT-прорывы 2023 года