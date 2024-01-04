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ТАСС

Представитель Борреля заявил о праве Киева на оборону в контексте удара ВСУ по Белгороду

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Источник изображения: Евгений Силантьев/ ТАСС

Петер Стано также заявил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о законном праве Украины на оборону в ответ на вопрос ТАСС об ударе ее вооруженных сил по мирным жителям Белгорода.

"В целом Украина имеет законное право защищать себя от <…> агрессии", - сказал Стано, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕС целенаправленные удары по гражданским объектам с использованием произведенных в странах сообщества систем залпового огня и кассетных боеприпасов, за поставки которых Киеву через Европейский фонд мира прямо отвечает дипломатическая служба Евросоюза под руководством Жозепа Борреля.

Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода. "Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия", - сказал Стано, обвинив Россию в "постоянной лжи, манипуляциях и пропаганде".

Официальные лица ЕС полностью проигнорировали удар по мирным людям, ни одного заявления за четыре дня в Брюсселе сделано не было.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды для реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ударе в ответ на обстрел Белгорода по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери. 

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