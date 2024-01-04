Российские военные поразили ангар с авиабоеприпасами в Харькове

МО РФ: ракетные войска поразили ангар с авиабоеприпасами в Харькове
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки Минобороны.
"В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — заявили в военном ведомстве.
В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.
В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.
Купянское направление
Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.
Потери украинской армии составили:
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более 35 военнослужащих;
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три автомобиля;
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САУ Krab польского производства.
Краснолиманское направление
Группировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Противник потерял:
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около 40 человек убитыми и ранеными;
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два автомобиля;
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гаубицу Д-30.
Донецкое направление
Южная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).
Потери украинской армии:
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не менее 310 солдат;
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танк;
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две американских БМП Bradley;
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три боевые бронированные машины;
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девять автомобилей;
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САУ "Мста-Б";
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орудие Д-20;
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гаубица Д-30;
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станция радиоэлектронной борьбы.
Южнодонецкое направление
Группировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).
Потери противника составили:
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примерно 115 военнослужащих;
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две боевые бронемашины;
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три пикапа;
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САУ "Гвоздика".
Запорожское направление
Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.
Там уничтожены:
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не менее 55 солдат;
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три боевые бронемашины;
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два автомобиля.
Херсонское направление
Группировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.
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ВСУ потеряли:
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более 50 военнослужащих;
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две боевые бронемашины;
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три автомобиля;
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пусковую установку ЗРК "Бук-М1";
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гаубицу Д-20.
Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.