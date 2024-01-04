Российские военные поразили ангар с авиабоеприпасами в Харькове

Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО.

МО РФ: ракетные войска поразили ангар с авиабоеприпасами в Харькове

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки Минобороны.

"В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в городе Харьков", — заявили в военном ведомстве.

В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.

В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.

Купянское направление

Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.

Потери украинской армии составили:

более 35 военнослужащих;

три автомобиля;

САУ Krab польского производства.

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Противник потерял:

около 40 человек убитыми и ранеными;

два автомобиля;

гаубицу Д-30.

Донецкое направление

Южная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

Потери украинской армии:

не менее 310 солдат;

танк;

две американских БМП Bradley;

три боевые бронированные машины;

девять автомобилей;

САУ "Мста-Б";

орудие Д-20;

гаубица Д-30;

станция радиоэлектронной борьбы.

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).

Потери противника составили:

примерно 115 военнослужащих;

две боевые бронемашины;

три пикапа;

САУ "Гвоздика".

Запорожское направление

Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.

Там уничтожены:

не менее 55 солдат;

три боевые бронемашины;

два автомобиля.

Херсонское направление

Группировка "Днепр" во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.

ВСУ потеряли:

более 50 военнослужащих;

две боевые бронемашины;

три автомобиля;

пусковую установку ЗРК "Бук-М1";

гаубицу Д-20.

Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, "Ольха" и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.