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ТАСС

Глава МИД Польши призвал Запад передать Украине дальнобойные ракеты

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Радослав Сикорский заявил, что западные страны "должны ответить на последнее нападение на Украину"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России после того, как российские военные провели серию ответных ударов по военным объектам Украины из-за обстрела центра Белгорода.

Как Сикорский написал на своей странице в X (ранее Twitter), западные страны "должны ответить на последнее нападение на Украину" путем ужесточения санкций и предоставления "Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры" на территории РФ.

Вооруженные силы Украины 30 декабря 2023 года обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Минобороны РФ 31 декабря днем сообщило об ответном ударе, в результате которого "были поражены центры принятия решений и военные объекты" в Харькове. По данным Минобороны РФ, "противник понес значительные потери", включая две пусковые установки систем HIMARS, которые украинские военные планировали применять против Донецка. 

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Польша
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Продукция
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Минoбороны РФ
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