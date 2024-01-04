В Польше заявили о неспособности нарастить армию до уровня потенциальных противников и призвали к развитию спецслужб

Минск. 3 января. ИНТЕРФАКС - Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк заявил о неспособности нарастить армию страны до уровня потенциальных противников и призвал к развитию спецслужб.

"У нас никогда не будет такой армии, как у наших потенциальных противников, по демографическим причинам", - сказал Семоняк в среду в эфире радиостанции TOK FM.

"Однако мы должны иметь отличные спецслужбы, чтобы компенсировать это. В мире есть много примеров, которые показывают, что хорошие спецслужбы очень сильно повышают национальную безопасность", - добавил он.

Как сообщалось, экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, потерявший этот пост в середине декабря 2023 года, заявлял о намерении нарастить численность вооруженных сил страны минимум до 300 тыс. человек к 2035 году, что позволит "воплотить в жизнь проект сильнейшей сухопутной армии Европы". Блащак заявлял, что у Польши есть "демографический потенциал для 300-тысячной армии".

Позже новое руководство Минобороны Польши заявило о сохранении высоких расходов на оборону на 2024 год. Планируется, что военные расходы в сравнении с 2023 г будут увеличены более чем на 15%, до 137,1 млрд злотых ($33,1 млрд).

В настоящее время численность армии Польши превышает 193 тыс. солдат, увеличившись почти вдвое за последние восемь лет.