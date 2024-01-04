Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО

Эксперт Сивков: видео с работой ПВО и повреждениями от ракет помогают противнику

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Видеоролики с работой российской ПВО и съемками последствий украинских ударов несут массу полезной информации для противника, их ни в коем случае нельзя снимать и выкладывать в сеть, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Согласно информации от Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью. По данным губернатора, за сутки по шести районам области были выпущены не менее 54 ракет.

"В первую очередь, противник видит, какой результат получился у его удара", - сказал Сивков.

Он отметил, что цикл применения оружия состоит из разведки, доразведки непосредственно перед нанесением удара, непосредственно удара, а также выявления его результатов.

"Когда такие съёмки ведутся, это означает, что мы помогаем противнику выявить результаты удара. А дальше противник уже принимает решение, то ли повторный удар наносить, то ли по другому месту", - пояснил эксперт.

Кроме того, видео с работой российской противовоздушной обороны могут помочь противнику установить расположение зенитных ракетных комплексов, добавил Сивков.