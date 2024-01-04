Войти
РИА Новости

Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО

483
0
0
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Эксперт Сивков: видео с работой ПВО и повреждениями от ракет помогают противнику

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Видеоролики с работой российской ПВО и съемками последствий украинских ударов несут массу полезной информации для противника, их ни в коем случае нельзя снимать и выкладывать в сеть, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Согласно информации от Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью. По данным губернатора, за сутки по шести районам области были выпущены не менее 54 ракет.

"В первую очередь, противник видит, какой результат получился у его удара", - сказал Сивков.

Он отметил, что цикл применения оружия состоит из разведки, доразведки непосредственно перед нанесением удара, непосредственно удара, а также выявления его результатов.

"Когда такие съёмки ведутся, это означает, что мы помогаем противнику выявить результаты удара. А дальше противник уже принимает решение, то ли повторный удар наносить, то ли по другому месту", - пояснил эксперт.

Кроме того, видео с работой российской противовоздушной обороны могут помочь противнику установить расположение зенитных ракетных комплексов, добавил Сивков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
08.11.2022
Потери ВСУ в ходе спецоперации растут третью неделю подряд
24.08.2022
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В
28.04.2022
От слов к прицелу: что стоит за заявлениями минобороны Великобритании
28.01.2019
Свыше 2 тыс. военных Курского гарнизона участвуют в проверке боевой готовности частей ЗВО
10.02.2017
Минобороны опровергло удары "Точками" в сирийской провинции Идлиб
07.02.2017
Российская армия увеличила закупку надувных макетов ракетных комплексов и танков - компания-производитель
24.08.2012
Беларусь — первая в очереди на российские «Искандеры»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 16:10
  • 57967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 13:57
  • 45
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 04.01 07:36
  • 3
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»
  • 03.01 14:03
  • 2
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 03.01 12:26
  • 11
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 03.01 11:35
  • 1228
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 11:18
  • 0
НАТО наносит двойной удар. Браслав и Поставы под угрозой
  • 03.01 10:35
  • 1
Украинская пресса: США предоставят Киеву право самостоятельно принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS
  • 03.01 04:12
  • 3
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
  • 02.01 13:40
  • 1
Перечислены главные IT-прорывы 2023 года