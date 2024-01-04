CNN: США тайно продлили соглашение с Катаром об использовании крупнейшей авиабазы Эль-Удейд

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Американский военный контингент останется в Катаре еще на десять лет, Пентагон продлил соглашение об эксплуатации крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке Эль-Удейд, причем сделал это тайно. Об этом сообщает CNN.

По данным американского телеканала, ссылающегося на трех неназванных высокопоставленных чиновников Пентагона, американские власти тайно продлили соглашение с Катаром об эксплуатации крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке. Причем ни глава Пентагона Остин Ллойд, посетивший базу месяц назад, ни администрация Белого дома, не упомянули об этом. Причина такого молчания не называется.

Авиабаза Эль-Удейд расположена в пустыне к юго-западу от столицы Катара, это самая крупная авиабаза США в данном регионе, она рассчитана на размещение не менее 10 тысяч военнослужащих. Кроме американцев, на авиабазе Эль-Удейд размещается британский военный контингент, а также катарские военные. На авиабазе расположены передовой штаб Центрального командования США, штаб Центрального командования военно-воздушных сил США, 83-я экспедиционная авиагруппа королевских ВВС Великобритании и 379-е авиационное экспедиционное крыло ВВС США

Как заявляют источники CNN, продление соглашения связано с ростом угроз со стороны проиранских группировок в Ираке, Сирии и Йемене, США боятся упустить ситуацию из-под контроля, поэтому будут усиливать свои позиции на Ближнем Востоке.