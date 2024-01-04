Минобороны рассказало о приеме на военную службу

Брошюры и военная униформа в центре оформления на военную службу по контракту.

МО РФ: более 1500 россиян ежедневно подают заявления о приеме на военную службу

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ежедневно более полутора тысяч россиян пишут заявления о приёме на военную службу, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приёме на военную службу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2023 году в ВС РФ были набраны 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Всего в 2022 и 2023 годах более 650 тысяч военнослужащих получили боевой опыт в ходе спецоперации.

Кроме того, как рассказали в Минобороны РФ, более 4 тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.