Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

Соединения спецназа в Сибири и Поволжье получили на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Соединения спецназначения в Новосибирской и Самарской областях получили на вооружение партию модернизированных российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Д1", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Партия противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Д1" поступила на вооружение дислоцированных в Новосибирской и Самарской областях соединений специального назначения Центрального военного округа. Новые образцы вооружения повысили боевые возможности гвардейских частей по уничтожению боевых бронированных машин противника", - говорится в сообщении.

"Корнет-Д1" предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных, надводных целей в любое время суток, в сложных метеоусловиях, при наличии пассивных и активных оптических помех.

Комплекс может размещаться на любых носителях, в том числе и с автоматизированной боеукладкой, благодаря малой массе выносной пусковой установки его можно использовать и автономно в переносном варианте. По своим тактико-техническим характеристикам комплекс полностью отвечает требованиям, предъявляемым к системе современного многоцелевого оборонительно-штурмового оружия.