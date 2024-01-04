"Главный пиарщик сдулся": начали сбываться худшие опасения Киева (The Economist, Великобритания)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит мрачный год, пишет The Economist. Он пытается выглядеть непреклонным, но внимание всего мира уже рассеялось, а союзники проявляют все меньше энтузиазма. Начинают сбываться худшие опасения киевского режима.

Владимир Зеленский зол. Но не из-за успехов врагов (он их даже не признаёт) и не из-за того, что его армия завязла на поле боя. Украинский президент раздражен ненадежностью союзников и безразличием соотечественников. И он хочет, чтобы вы это знали.

Закаленный тяготами войны, целым годом нелестных заголовков и провалом контрнаступления, которое было столь многообещающим в начале 2023 года, он утратил легкость и юмор, которым были отмечены наши прошлые встречи. Из своего оперативного штаба (мы общаемся через Zoom) он решительно чеканит свой посыл, словно пытается прорваться через экран компьютера.

На следующий день после начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Зеленский сплотил весь мир и мобилизовал собственную страну коротким 32-секундным роликом, записанным на телефон. В нем он просто объявил: “Мы здесь”. Он и его команда остались там, в огромном правительственном комплексе в Киеве. Россия по-прежнему бьет по Киеву, Днепру (Днепропетровску), Харькову, Одессе и другим местам, но внимание всего мира уже рассеялось, и главный пиарщик уже не задает тон, как всего два года назад. На Украине воцаряется усталость. Заголовки западных газет задаются вопросом, а не начал ли президент России Владимир Путин побеждать. А помощь украинцам стала предметом политического торга в Америке и Европе.

Запад утратил чувство безотлагательности, а многие украинцы — ощущение экзистенциальной угрозы, считает Зеленский. Сейчас он пытается возродить и то и другое. “Возможно, в 2023 году нам не удалось добиться всего того, чего хотел мир. Быть может, не все будет так быстро, как кто-то себе представлял”, — говорит он, но мысль, что Путин побеждает, — всего лишь “иллюзия”. Реальность, по его словам, такова, что российские войска ведут кровопролитные бои и несут огромные потери — в том числе под Авдеевкой, откуда он только что вернулся. По оценкам британской военной разведки, такими темпами к 2025 году Россия потеряет более 500 тысяч убитыми и ранеными.

“Тысячи убитых русских солдат, никто даже не забирает их тела”, — говорит Зеленский. Он подчеркивает, что российская армия не смогла взять в 2023 году ни одного крупного города, тогда как Украине удалось прорвать блокаду Черного моря, и теперь она отправляет миллионы тонн зерна по новому маршруту вдоль южного побережья. “Огромное достижение!” — говорит президент.

Однако бывший актер, которому удалось изменить представление окружающего мира об Украине, знает, что подчас сбываются не только радужные надежды, но и худшие опасения. В конфликте, где все решает мобилизация ресурсов, из-за сомнений сторонников Украины в ее победе Киев рискует лишиться столь необходимых денег и оружия. Их фатализм может стать сбывающимся пророчеством.

Вот почему предстоящий год столь важен. Военная кампания России набирает обороты, а ресурсы Украины истощаются, однако внимание Америки и ряда европейских стран в год выборов переключается на внутреннюю политику. Задача Зеленского никогда не была столь трудна, а ставки — по-своему даже выше, чем в первые дни борьбы.

Один из главных аргументов Зеленского — это что, поддерживая Украину, Европа сама защищается от российской агрессии. “Снабжая нас деньгами или оружием, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших”, — мрачно предупредил он. Если России позволят забрать украинских детей, “они заберут и ваших”. Если Россия безнаказанно нарушает права украинцев, “она будет нарушать права во всем мире”. Если Украина проиграет, Путин приблизит свои войны к Западу. “Путин чует слабость, словно зверь, потому что он и есть зверь. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией”, — предупреждает Зеленский.

Ссутулившись, Зеленский озвучивает свои доводы, постукивая пальцами по белому пластиковому столу в оперативном штабе: “Может, чего-то не хватает. Или кого-то. Кого-то, кто бы рассуждал о защите Украины как об общем деле”. Европейские страны должны убедить Америку поддержать Украину — ради них самих. “Спецслужбы ряда европейских стран задумались о возможном нападении со стороны России... Причем это касается не только бывших советских республик”, — подчеркивает Зеленский.

Что касается предложений о переговорах, то Зеленский говорит, что не заметил со стороны России “каких-либо фундаментальных шагов к миру”. Вместо этого он и его соотечественники видят лишь шквал воздушных атак на украинские города — на востоке, юге, севере и западе. “Я вижу только действия страны-террориста”, — говорит он. И если Россия якобы направляет сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то “это отнюдь не от стремления к справедливости, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных солдат”. Им необходима передышка, чтобы восстановить силы. А затем перевернуть страницу и продолжить боевые действия с новой силой.

Зеленский не горит желанием рассуждать о том, чего Украина сможет достичь в 2024 году. По его словам, “сливы” перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить оборону. Но он намекнул, что эпицентром боевых действий станут Крым и связанная с ним битва за Черное море. Изоляция Крыма, перешедшего в состав России в 2014 году, и ослабление там российского военного потенциала “чрезвычайно важны для нас, потому что это возможность уменьшить количество атак из этого региона”, говорит он.

Успешная операция станет “примером для всего мира”, рассуждает Зеленский. Кроме того, она возымеет большой эффект и внутри самой России. Утрата стержневого элемента кремлевской пропаганды покажет, что “тысячи российских офицеров погибли сугубо из-за амбиций Путина”. Украина уже одержала невероятные победы на стратегически важном полуострове, уничтожив “значительное количество” кораблей Черноморского флота — британские официальные лица утверждают, что только за последние четыре месяца уничтожена его пятая часть. Потеря военно-морских баз, которые Россия удерживала последние 240 лет, стала бы для Путина невиданным позором.

Но, говорит Зеленский, скорость любого успеха будет зависеть от военной помощи со стороны западных партнеров. Так, он уже запросил Taurus (“Таурус”), немецкую малозаметную крылатую ракету дальнего действия, способную взрываться глубоко внутри цели. Благодаря им Украина сможет попытаться разрушить Керченский мост стоимостью 4 миллиарда долларов, по сути, изолировав полуостров от России. “Россия должна знать, что для нас это военный объект”, — предупредил он. При этом Зеленский предполагает, что Германия — не единственная западная страна, стоящая на его пути.

Еще менее откровенен Зеленский в отношении задач на востоке и юге. Заявленная Киевом стратегическая цель вернуть Украину в первоначальные границы не изменилась и не изменится, но он больше не устанавливает временных рамок и не дает никаких обещаний насчет того, какую территорию удастся “вернуть” в следующем году. Его ближайшая задача в сухопутном конфликте — “отстоять восточное направление, спасти важнейшие города Украины, восток и юг, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев”, а также защитить ключевую инфраструктуру.

Завышенные ожидания перед контрнаступлением 2023 года, которые отчасти создал сам Зеленский, привели к разочарованию. В интервью The Economist в ноябре 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на поле боя. Хотя поначалу это признание вызвало со стороны Зеленского гневную отповедь, оно дало ему возможность изменить акценты. Чтобы выстоять в этом изнурительном конфликте на истощение, мобилизоваться необходимо не только Западу, но и в первую очередь самой Украине.

“Мы должны учитывать свои силы”, — говорит Зеленский. Хотя он по-прежнему уверен, что Америка в итоге окажет обещанную военную помощь, Украина, по его словам, наращивает и собственное производство — на тот случай, если западных поставок не хватит. Этот посыл он повторил в демонстративно непреклонном и рассудительном новогоднем обращении, заметно менее оптимистичном, чем 31 декабря 2022 года. По этому "плану Б" он просит американское правительство предоставить Украине лицензии на производство оружия: от артиллерийских систем и ракет до ПВО.

“Того уровня мобилизации украинского общества и мира”, как в начале конфликта, сегодня уже нет, признаёт Зеленский. “Это нужно изменить”, — считает он. Опросы показывают, что снижение мобилизационного возраста с нынешних 27 лет и сокращение оснований для освобождения от воинской службы не пользуются популярностью. Но лидер Украины уверен: альтернативы нет.

“Мобилизация — это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается нас всех. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и освободить нашу землю. Давайте будем честны: мы переключились на внутреннюю политику”, — говорит Зеленский. Это выбор, который предстоит сделать украинцам. “Если мы и дальше сосредоточимся на внутренней политике, нам нужно будет объявить выборы. Изменить закон, конституцию. Но забудьте тогда о контрнаступательных действиях и возврате территорий”, — предупредил Зеленский.

Почти за два года полномасштабного конфликта Зеленский растерял свой юношеский пыл. Но он по-прежнему убежден, что Украина не откажется от своего плана победить Россию. “Самое важное, что может сделать любой украинец на данный момент, — это просто быть на Украине… А для наших западных партнеров — быть вместе с Украиной… Если нет сил, то либо уходи, либо отойди в сторону. Мы не отступим”, — заключил Зеленский. Вопрос в том, сможет ли главный пиарщик 2022 года внушить это убеждение остальному миру.