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ТАСС

Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о миссиях "Венера-11" и "Венера-12"

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Художественное представление места посадки «Венера-13»
Художественное представление места посадки «Венера-13».
Источник изображения: АО "НПО Лавочкина"

Среди архивных документов программа наземных испытаний, перечень техзаданий, заключение экспертной комиссии, а также описание логики работы спускаемого аппарата

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" обнародовала рассекреченные архивные документы о создании космических аппаратов "Венера-11" и "Венера-12".

"45 лет назад, в сентябре 1978 года, с космодрома Байконур ракетами-носителями "Протон-К" были запущены автоматические станции "Венера-11" и "Венера-12", спускаемые аппараты которых спустя три месяца совершили мягкие посадки на Венеру и провели ее исследование. Госкорпорация "Роскосмос" публикует рассекреченные документы о создании этих станций", - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Среди архивных документов программа наземных испытаний, перечень техзаданий, заключение экспертной комиссии, а также описание логики работы спускаемого аппарата.

Автоматическая станция "Венера-11" была запущена 9 сентября 1978 года. После 107 суток перелета к Венере спускаемый аппарат отделился от орбитального и спустя еще два дня совершил посадку на поверхности планеты.

"Венера-12" стартовала 14 сентября - почти на неделю позже "Венеры-11". Перелет ко второй планете от Солнца станция совершила всего за 98 дней. Разделение орбитального и спускаемого аппаратов произошло 19 декабря, и спустя двое суток спускаемый аппарат мягко сел на поверхность Венеры.

Научные приборы спускаемых аппаратов двух "Венер" проводили химический анализ состава атмосферы планеты, спектральный анализ рассеянного в атмосфере солнечного излучения, разряды электричества, а также измеряли температуру, давление и аэродинамические перегрузки. Данные транслировались через орбитальные аппараты на Землю, причем орбитальный аппарат "Венеры-12" до 1980 года передавал ученым данные о межпланетном пространстве, находясь на орбите вокруг Солнца. 

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Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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