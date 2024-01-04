Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию

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Российские войска в скором времени получат на вооружение новую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси, испытания комплекса вышли на финальную стадию. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Гусеничная версия ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" вышла на финальную стадию испытаний, в скором времени комплекс начнет поступать в войска. Как заявляют разработчики, новый комплекс разрабатывается специально для прикрытия войск в любой обстановке, он должен сопровождать войска в условиях бездорожья, снега и т.д.
- говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что на вооружении нового комплекса поставлены два типа зенитных ракет, он обладает увеличенной зоной поражения, характеристики не раскрываются. Комплекс полностью соответствует требованиям, предъявляемым Минобороны.
- добавили в Ростехе.