Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию

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Российские войска в скором времени получат на вооружение новую версию зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси, испытания комплекса вышли на финальную стадию. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Гусеничная версия ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" вышла на финальную стадию испытаний, в скором времени комплекс начнет поступать в войска. Как заявляют разработчики, новый комплекс разрабатывается специально для прикрытия войск в любой обстановке, он должен сопровождать войска в условиях бездорожья, снега и т.д.

Испытания «Панцирь-СМ-СВ» подходят к концу. Вооружение установлено на новое гусеничное шасси. Это позволяет ЗРПК сопровождать и прикрывать пехоту и системы ПВО на марше по снегу и бездорожью

- говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что на вооружении нового комплекса поставлены два типа зенитных ракет, он обладает увеличенной зоной поражения, характеристики не раскрываются. Комплекс полностью соответствует требованиям, предъявляемым Минобороны.

Появление в войсках ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне

- добавили в Ростехе.