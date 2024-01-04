Telegraph: Запад теряет терпение и желание поддерживать Украину

Обозреватель газеты Роберт Кларк главными причинами смены настроения назвал провал контрнаступления ВСУ и отсутствие значительных изменений на фронте

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Западные страны начинают сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками. Такое мнение во вторник выразил обозреватель газеты The Telegraph Роберт Кларк.

По его словам, от оптимизма западных правительств, заметного в начале 2023 года, не осталось ничего. Главными причинами смены настроения Кларк назвал провал начавшегося летом контрнаступления ВСУ и отсутствие каких-либо значительных изменений на фронте, а также тот факт, что российская экономика выдержала санкции и обеспечила разгон производства вооружений.

Он также отметил, что на решимости союзников Киева негативно сказывается то, что их экономики еще не оправились от пандемии и энергокризиса 2022 года. Ситуацию для них дополнительно усугубляют вновь разгоревшийся конфликт Израиля и ХАМАС и активность хуситов в Красном море, угрожающая глобальным цепочкам поставок.

Кроме того, считает Кларк, противодействие республиканцев в Конгрессе США и вероятность их победы на выборах текущего года делают вероятным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции (СВО) на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.