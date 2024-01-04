Разработчик рассказал о применении боевых роботов БР-2 и БРГ-1 на двух направлениях СВО

Речь о южнодонецком и запорожском направлениях, уточнил главный конструктор НПП "Герань" Олег Жуков

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и "Минер БР-1" для минирования применяются на южнодонецком и запорожском направлениях специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор НПП "Герань" Олег Жуков.

"Роботизированные платформы БР-2, БРГ-1 и "Минер БР-1" успешно применяются на двух направлениях спецоперации - это южнодонецкое и запорожское направления", - заявили в организации.

Роботизированная платформа БР-2 используется в зоне спецоперации штурмовыми отрядами Вооруженных сил РФ. Для дистанционного минирования территорий российские войска применяют комплекс "Минер БР-1". Также ранее сообщалось, что в зоне СВО применяется робот для эвакуации раненых и подвоза снабжения БРГ-1.