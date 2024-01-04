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ТАСС

Ростех сообщил о завершении испытаний новейшей версии ЗРПК "Панцирь" на гусеничном шасси

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

С таким шасси комплекс сможет сопровождать и прикрывать системы ПВО на марше по снегу и бездорожью, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Испытания новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ" подходят к концу, показав его соответствие требованиям Министерства обороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в настоящее время в рамках опытно-конструкторской работы завершает испытания ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ". Проведенные проверки показали соответствие комплекса требованиям, предъявляемым Министерством обороны РФ", - сообщили там.

"Панцирь-СМ-СВ" предназначен для прикрытия Сухопутных войск ВС РФ, он отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси. С ним комплекс сможет сопровождать и прикрывать системы ПВО на марше по снегу и бездорожью. Кроме того, он имеет два типа зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения. Появление в войсках ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне. 

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Ростех
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