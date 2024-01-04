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Известия.ru

Технический прорыв: как СВО ускорила разработку новых образцов оружия

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российская армия получила боевые системы, превосходящие аналоги из стран НАТО

Спецоперация на Украине внесла существенные коррективы в процесс создания новых образцов вооружения и военной техники — их разрабатывают буквально в течение нескольких месяцев, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. При этом он отметил, что отечественная техника, которая поступает с зону проведения СВО, показала превосходство над аналогами, разработанными в странах НАТО. «Известия» выяснили, какая техника в 2023 году появилась в войсках и как она показала себя на линии боевого соприкосновения.

Новые образцы

Резкое сокращение сроков модернизации существующих и разработки новых систем вооружения и военной техники — одно из главных следствий специальной военной операции на Украине. Образцы, которые в обычных условиях разрабатывались и испытывались пять–восемь лет, сейчас доводятся до постановки на серийное производство в течение четырех–семи месяцев.

БПЛА «Орион»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Вергун

— Сейчас мы наблюдаем в зоне СВО всё больше новой, модернизированной техники, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — В категории БПЛА можно отметить «Орионы», «Ланцеты» и «Кубы», которые великолепно зарекомендовали себя. Если мы говорим про авиацию, то впервые были использованы самолеты пятого поколения Су-57. Активно участвует в боевых действиях стратегическая и дальняя авиация: самолеты Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 и Ту-160М. Они поражали объекты в глубоком тылу — Львовской и других областях.

Эксперт напомнил, что в ходе СВО начали применять гиперзвуковой комплекс «Кинжал» для поражения особо важных объектов, например бункеров. Также на его счету уничтожение ЗРК Patriot, которые США поставили Украине.

В артиллерийских подразделениях появилась самоходная установка «Мальва», которая использует «кочующую» тактику — у нее есть боекомплект, который она может выпустить со скоростью восемь–девять выстрелов в минуту и быстро поменять позицию.

Танк Т-90М

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Наилучшим образом показал себя танк Т-90М, стоит отметить работу по модернизации танков Т-72Б3М, Т-80БВ, считает Алексей Леонков.

— Кроме того, мы начали применять планирующие боеприпасы, которые делаем из обычных свободнопадающих бомб. Наработка позволила выбрасывать бомбы за несколько десятков километров от цели. И украинские системы ПВО ничего не могут с этим поделать, называют самым ужасным оружием, — рассказал эксперт.


Самолет-невидимка

Сообщения о действиях истребителя пятого поколения Су-57 в зоне спецоперации появились еще в 2022 году. Подробности стали известны этим летом. На закрытом показе в рамках форума «Армия-2023» были продемонстрированы новейшие ракеты для Су-57, а один из пилотов рассказал об особенностях боевого применения истребителя.

— В СВО самолет решает задачи с высоким качеством, поражает цели, его отличительная особенность — малая заметность, — сообщил летчик.

Истребитель Су-57

Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Также стало известно, что для Су-57 создали мини-беспилотники: ударные дроны, разведывательные аппараты и БПЛА радиоэлектронной борьбы — истребители сбрасывают их, чтобы прорвать ПВО противника или нанести удары по важным объектам.

Западные СМИ, упорно не желавшие называть Су-57 самолетом пятого поколения, сменили свой тон. В числе главных преимуществ российского истребителя перед западными аналогами они стали называть ракету Р-37М, которая уже показала высокую эффективность в ходе СВО. Благодаря ей «Сухой» способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем аналоги из США или Китая.

С хирургической точностью

В начале года неприятным сюрпризом для противника стали дроны-камикадзе «Ланцет». С их помощью удалось уничтожить десятки танков, САУ, артиллерийских орудий и других важных целей. «Ланцеты» смогли дотянуться даже до аэродромов противника, где уничтожили самолеты.

Весной в зоне СВО завершились испытания FPV-дрона «Упырь». С его помощью уничтожается тяжелая бронетехника, опорные точки и коммуникации, пикапы, подвозящие боеприпасы и солдат к передовой. Под их удары попадали артиллерийские орудия и минометы.

Дрон-камикадзе «Ланцет»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский


Высокоточный чугун

Ситуацию в воздушном пространстве зоны спецоперации во многом изменил универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). В течение года его массово внедрили в боевых авиационных частях.

УМПК — это складные крылья и блок наведения, которые монтируются на обычную бомбу, превращая ее в высокоточное оружие. Бомбы с УМПК планируют, ориентируясь на местности с помощью GPS/ГЛОНАСС, и способны поразить цель на удалении до 80 км от точки сброса.

Авиабомбы ФАБ-500

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Таким образом, авиация получили возможность наносить удары по передовой и в глубине обороны противника, не входя в зону действия ПВО. Чаще всего в связке с УМПК применяют полутонные авиабомбы ФАБ-500, обладающие куда большей поражающей мощью, чем любой из используемых артиллерийских снарядов.

Сильная «Коалиция»

В конце 2023 года в зону СВО поступили 152-миллиметровая САУ «Коалиция-СВ». Эта машина превосходит немецкие Panzerhaubitze 2000 по скорострельности и поражает цели на дистанции до 80 км. Ее появление серьезно усилит контрбатарейные возможности нашей артиллерии.


Кроме того, в зоне СВО начало применяться новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С43 «Мальва». Она создана на шасси БАЗ с колесной формулой 8х8, может проехать без дозаправки до 1,1 тыс км. Максимальная дальность стрельбы обычным снарядом — около 24 км, активно-реактивные или управляемые летят дальше. «Мальва» предназначена для поражения сооружений, артбатарей, систем ПВО, бронетехники и живой силы противника.

Самоходное артиллерийское орудие «Мальва»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Боевое крещение в этом году получили новые самоходные артиллерийско-минометные установки «Вена». Артсистема сочетает в себе функции пушки, гаубицы и миномета. Минимальная дальность стрельбы для мины — всего 400 м, а для снаряда — 1700. Это важно при непосредственной поддержке войск на поле боя.

Также опытно-боевую эксплуатацию проходят 82-миллиметровые самоходные минометы «Дрок», 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия «Флокс».


Танковый «Прорыв»

Основной танк Т-90М «Прорыв» весь год активно поступал в войска. Обновленная версия оснащена комплектом блоков динамической защиты (ДЗ) в жестком корпусе поверх бортовых экранов. Размещение блоков ДЗ на башне также переработано.

Танк оснащается антидроновыми козырьками и маскировочной накидкой из высокотехнологичного материала, делающей его невидимым в тепловизорах. Скорее всего, есть и другие изменения, но их не разглашают.

Появились обновленные версии Т-80 и Т-72 образца 2022 года, а также танков Т-62, которые в зоне СВО используются для стрельбы с закрытых позиций.

ТОС-2 «Тосочка»

Источник изображения: iz.ru


Зажигательная «Тосочка»

Мощные удары по позициям противника в этом году наносила «Тосочка», сообщили в Минобороны РФ в октябре. Так называется тяжелая огнеметная система второго поколения. От ее термобарического реактивного снаряда не спасут укрытия типа блиндажей и ДОТов.

«Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, что делает его более мобильным по сравнению с гусеничными предшественниками. Он хорош при ведении маневренных боевых действий.

Система дистанционного минирования «Земледелие»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий


Продвинутое «Земледелие»

Войска также получили новую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие», которая успела хорошо зарекомендовать себя в боевых условиях.

Боевая машина системы «Земледелие» напоминает обычный «Град»: на четырехосном шасси «КамАЗа» смонтировано два пакета по 25 реактивных снарядов, снаряженных минами. Дальность их полета составляет от пяти до 15 км. С помощью этих боеприпасов можно за считаные минуты выставить минные поля любой сложности и конфигурации. Также в их арсенале — специальные умные мины, которые самостоятельно находят и уничтожают цели.


Юлия Леонова

Богдан Степовой

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