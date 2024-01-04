Проблемы Байдена. В США назвали сроки завершения конфликта на Украине (Politico, США)

Бывший посол США в НАТО Даалдер: Украина проиграет в начале 2024 года

События в мире в 2024 году могут снизить шансы Байдена на переизбрание, пишет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. По его мнению, нужно пристально следить за ситуацией в Тайване, Израиле и на Украине, которая проиграет "уже в первой половине 2024 года".

Президент США Джо Байден начинает 2024 год в таких обстоятельствах, которым позавидовал бы любой действующий президент.

Экономика страны устойчиво растет, инфляция сбавляет обороты, уровень безработицы достиг рекордного минимума за последние полвека, фондовый рынок завершает год на рекордном подъеме, а наиболее вероятному противнику президента на предстоящих выборах грозит 91 пункт обвинения в четырех различных обвинительных заключениях.

Разумеется, есть и серьезные проблемы, которые еще только предстоит решить — главным образом рост числа отчаявшихся людей, пытающихся пересечь границу страны в поисках лучшей жизни, а также возраст Байдена, который смущает многих избирателей. Но основа для его переизбрания выглядит весьма крепкой.

Что же может пойти не так? Ответ на этот вопрос вполне может появиться в первые недели нового года, поскольку события за рубежом — в первую очередь на Украине, Ближнем Востоке и Тайване — потенциально могут поднять серьезные вопросы о роли Америки в мире.

В этом году Украина, вероятно, представляет собой самый неожиданный вызов. После начала специальной военной операции России Байдену и его команде удалось сформировать весьма впечатляющую коалицию в поддержку Украины, которая предоставила Киеву военную и экономическую помощь на сумму более 200 миллиардов долларов и ввела губительные финансовые и экономические санкции против России.

Благодаря сплоченности и твердости Запада Украина сумела превратить российскую военную кампанию в стратегический провал. Москва так не смогла достичь своей главной цели — подчинить Украину и ослабить Запад. Напротив, сегодня украинцы как никогда прежде едины в своей решимости добиться политической независимости и полного суверенитета, а также вступить в НАТО и Евросоюз.

Тем временем НАТО расширилась и включила в свой состав Финляндию, которая имеет протяженную общую границу с Россией. И альянс вновь сосредоточен на своей важнейшей миссии — на обеспечении безопасности и стабильности во всей Европе путем противодействия России.

Тем не менее, события следующих нескольких недель определят, получится ли сохранить эти успехи в 2024 году.

В Вашингтоне политический паралич и усиливающееся сопротивление республиканцев дальнейшей военной (не говоря уже об экономической) помощи Украине вот уже несколько месяцев тормозят усилия по предоставлению новой порции поддержки Киеву. Байден запросил на этот год более 60 миллиардов долларов, но Конгресс не одобрил этот пакет. Переговоры в Сенате, направленные на то, чтобы привязать помощь Украине (и Израилю) к серьезным изменениям в иммиграционной политике США, пока не принесли результатов. И нет никакой уверенности в том, что любой пакет, принятый Сенатом, где большинство мест занимают демократы, будет вынесен на голосование или будет принят в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

Между тем время уже на исходе.

Поскольку праймериз начнутся в середине января, бывший президент Дональд Трамп вполне может закрепить за собой статус кандидата от Республиканской партии уже к концу первого месяца года. Тогда республиканцы Капитолия захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что заблокирует дальнейшую помощь Украине.

Если говорить о военной поддержке Украины, Соединенные Штаты занимают в этом вопросе особое место. Более половины всей помощи стране поступает из-за Атлантики, и у Европы нет ни запасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить любой дефицит. Если такой дефицит возникнет, Украина, несомненно, сильно пострадает от его последствий, поскольку ее способность удерживать 1000-километровую линию фронта и защищать свои города от ракетных атак и налетов беспилотников напрямую зависит от поддержки со стороны Америки.

Коротко говоря, война на Украине может быть проиграна уже в первой половине 2024 года.

Однако это далеко не единственная внешнеполитическая проблема, с которой Байден столкнется в начале нового года. Есть еще Ближний Восток, где президент решительно поддержал Израиль после ужасающих атак ХАМАС 7 октября — и совершенно правильно сделал. После самой страшной атаки на евреев со времен Холокоста ближайший друг Израиля в мире обязан поддерживать народ Израиля.

Но помимо этой поддержки наиболее важной задачей Байдена было предотвратить эскалацию войны в секторе Газа, чего ему пока не удалось сделать. Соединенные Штаты отправили в регион два авианосца и 2000 морских пехотинцев в качестве предостережения, адресованного "Хезболла" в Ливане и Иране, чтобы эта организация не открыла второй или третий фронт против Израиля. А совсем недавно ВМС США создали многонациональную оперативную группу для защиты коммерческого судоходства в Красном море.

Это были важные и необходимые шаги. Но угроза эскалации сохраняется.

По данным Белого дома, Иран "глубоко вовлечен" в планирование ракетных атак и налетов дронов хуситов на корабли в Красном море. Кроме того, он запустил собственные беспилотники против одного корабля в Индийском океане. Поддерживаемые Ираном повстанцы в Сирии неоднократно атаковали американские базы, и хуситы, похоже, полны решимости втянуть Соединенные Штаты в конфликт. Страхи перед возможной эскалацией усилились в эти выходные, когда ВМС США вступили в перестрелку с боевиками-хуситами, пытавшимися захватить коммерческое судно, в результате чего погибли все 10 боевиков.

Между тем на севере Израиля тоже сохраняется угроза эскалации. "Хезболла" нанесла ракетные удары по этому району, вынудив более 100 тысяч израильтян покинуть свои дома вдоль границы. Чиновники страны ясно дали понять, что возвращение этих людей возможно только в том случае, если войска "Хезболла" будут отведены от границы, что является одним из требований резолюции ООН, положившей конец израильско-ливанской войне 2006 года.

Дипломаты Соединенных Штатов, Франции и Саудовской Аравии уже активно работаю над тем, чтобы убедить ливанскую армию взять под контроль приграничную территорию и отвести боевиков "Хезболла" на север. Однако пока неясно, смогут ли они добиться успеха и захочет ли "Хезболла", являющаяся частью правительства, уйти по доброй воле.

В результате у Израиля может не остаться выбора. "Если мир не уберет “Хезболла” от границы, это сделает Израиль", — заявил Бенни Ганц, один из членов военного кабинета. И, если это произойдет, "Хезболла", скопившая огромный арсенал ракет дальнего радиуса действия, несомненно, ответит. В результате война в Газе покажется незначительной по сравнению с этим более широким конфликтом, и основная цель Байдена – предотвратить такой конфликт – так и не будет достигнута.

Наконец, есть еще и Тайвань, где президентские выборы в середине января, вероятно, определят, столкнется ли Байден еще с одним серьезным кризисом в начале нового года.

Вице-президент Лай Циндэ от "Демократической прогрессивной партии" (ДПП) уже несколько месяцев лидирует в опросах — отчасти это объясняется расколом в рядах оппозиции, — и, если он победит, Пекин может отреагировать. Китай не скрывает, что отдает предпочтение оппозиционному кандидату Хоу Юи, который демонстрирует больше готовности следовать китайским интересам. И перспектива еще четырех лет правления "Демократической прогрессивной партии" вполне может заставить Пекин принять меры.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает воссоединение Тайваня и Китая основной целью своего пребывания на посту. Хотя на ноябрьской встрече он сказал Байдену, что жестких сроков достижения этой цели нет, он все же добавил, что, если Тайвань будет сопротивляться объединению или затягивать этот процесс, Китай оставляет за собой право применить силу.

Хотя Пекин вряд ли отреагирует на избрание Лая вторжением, он может существенно осложнить жизнь островному государству. Он может начать вмешиваться в коммерческое судоходство, развернуть военную деятельность, которая будет нарушать морской и воздушный суверенитет Тайваня, а также провоцировать сбои в важнейших линиях поставок, от которых зависит экономика Тайваня. Любой из этих шагов заставит Вашингтон задуматься о том, как ему стоит ответить.

Обычно внешняя политика не влияет на избирательную стратегию и исход выборов в Соединенных Штатах. Но любой их этих кризисов — не говоря уже обо всех трех одновременно — может существенным образом снизить шансы президента Байдена на переизбрание. Поэтому в ближайшие несколько недель нам следует пристально следить за развитием событий.

Автор: Иво Даалдер — бывший посол Соединенных Штатов в НАТО, а ныне генеральный директор Чикагского совета по глобальным вопросам и ведущий еженедельного подкаста "World Review with Ivo Daalder".