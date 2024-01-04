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ТАСС

В ФРГ заявили, что на Украине используется малое количество танков Leopard 2A6

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Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

Член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер отметил, что попытки украинских военных самостоятельно починить такие танки зачастую ведут к еще большим поломкам

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины используют крайне малое количество поставленных ФРГ танков Leopard-2 современной модификации A6, поскольку их ремонт длится очень долго или требует запчастей, которых не хватает. Об этом заявил депутат Бундестага от фракции "Союз-90"/"Зеленые", член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, направленном германским оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

"К сожалению, следует констатировать, что можно использовать лишь очень малое количество поставленных Украине танков", - приводит выдержки из документа агентство DPA. Шефер отметил, что одна из проблем заключается в нехватке необходимых запчастей в созданном в Литве так называемом хабе по ремонту Leopard-2, и в итоге он занимает слишком много времени. Шефер был в составе делегации министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, которая до Рождества (25 декабря) посетила этот хаб.

В письме парламентарий призвал германские концерны как можно скорее улучшить ситуацию с поставками запасных частей. При этом он отметил, что попытки украинских военных самостоятельно починить Leopard-2 зачастую ведут к еще большим поломкам.

Правительство ФРГ передало в марте прошлого года Украине 18 танков Leopard-2 из запасов Бундесвера. 

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Страны
Германия
Литва
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
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