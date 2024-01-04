Войти
ТАСС

Премьер Британии пообещал лидеру Украины продолжать поддерживать Киев в 2024-м и после

441
0
0
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Риши Сунак также обозначил текущую работу Лондона по оказанию Киеву военной и дипломатической поддержки, в том числе за счет продолжения поставок летальной помощи

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Глава британского правительства Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку как в 2024 году, так и в последующие годы. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией Сунака по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Премьер-министр заявил, что Соединенное Королевство продолжит решительно поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией и оккупацией как в течение 2024 года, так и в будущем", - сказано в документе.

"Премьер-министр также обозначил текущую работу Соединенного Королевства по оказанию Украине военной и дипломатической поддержки, в том числе за счет продолжения поставок летальной помощи, содействия мирному плану президента Зеленского и долгосрочной программы по обеспечению безопасности", - добавили на Даунинг-стрит, 10. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
26.01.2022
В войсках Западного военного округа началась плановая проверка уровня боевой подготовки - командующий
21.10.2020
Сонное королевство
13.05.2019
На абордаж: ВСУ учат спецназ захватывать корабли
16.05.2017
Ukrainian Defense & Security Forum
07.04.2015
Сергей Пинькас: украинские ракеты «Стугна» - на шаг впереди американских аналогов
19.03.2013
Зарубежные СМИ: в отличие от России, Украина продолжает поставки оружия в Пакистан
11.11.2009
Завершаются испытания украинского танка "Оплот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 16:10
  • 57967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 13:57
  • 45
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 04.01 07:36
  • 3
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»
  • 03.01 14:03
  • 2
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 03.01 12:26
  • 11
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 03.01 11:35
  • 1228
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 11:18
  • 0
НАТО наносит двойной удар. Браслав и Поставы под угрозой
  • 03.01 10:35
  • 1
Украинская пресса: США предоставят Киеву право самостоятельно принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS
  • 03.01 04:12
  • 3
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
  • 02.01 13:40
  • 1
Перечислены главные IT-прорывы 2023 года