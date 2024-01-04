Премьер Британии пообещал лидеру Украины продолжать поддерживать Киев в 2024-м и после

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

Риши Сунак также обозначил текущую работу Лондона по оказанию Киеву военной и дипломатической поддержки, в том числе за счет продолжения поставок летальной помощи

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Глава британского правительства Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку как в 2024 году, так и в последующие годы. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией Сунака по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Премьер-министр заявил, что Соединенное Королевство продолжит решительно поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией и оккупацией как в течение 2024 года, так и в будущем", - сказано в документе.

"Премьер-министр также обозначил текущую работу Соединенного Королевства по оказанию Украине военной и дипломатической поддержки, в том числе за счет продолжения поставок летальной помощи, содействия мирному плану президента Зеленского и долгосрочной программы по обеспечению безопасности", - добавили на Даунинг-стрит, 10.