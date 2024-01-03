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ТАСС

Переоснащение полков с комплексами "Тополь-М" на "Ярсы" начнется после 2025 года

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

В составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом, отметили в ведомстве

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Переоснащение полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), вооруженных комплексами "Тополь-М" на комплекс РС-24 "Ярс" планируется начать после 2025 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом. В планах начать перевооружение этих полков [на комплекс РС-24 "Ярс"] после 2025 года", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершится переоснащение мобильной группировки РВСН. 

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