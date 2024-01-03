Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", которую загрузили в шахтную пусковую установку в козельском соединении РВСН в Калужской области.

МО РФ: РВСН завершили переоснащение мобильной группировки с "Тополей" на "Ярсы"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы", сообщили в министерстве обороны.

"Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения", — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом.

"Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.

Уточняется, что перевооружение этих соединений планируется начать после 2025 года.

"Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.