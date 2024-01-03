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Техкульт

В уральском НИИМаш проводят испытания нового ракетного двигателя

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В РФ создают перекисной ракетный двигатель

Инженеры НИИМаш, являющегося частью «Роскосмоса», продолжают проводить испытания и различные тесты ракетного двигателя на перекиси водорода — его планируется устанавливать на будущих пилотируемых космических кораблях (в их возвращаемых модулях).

При этом отмечается, что разрабатывался этот двигатель непосредственно в недрах РКК «Энергия», а созданием входящего в него электрогидроклапана занимались уже непосредственно в НИИМаш. Здесь стоит заметить, что НИИМаш начиная с 2020 года активно изготавливает и тестирует управляющие двигатели для ракет, а также испытывает передовые спускаемые системы, где в качестве рабочего тела используется перекись водорода (85%). Конструкторские испытания «перекисных» двигателей стартовали весной этого года и на сегодняшний день они находятся на этапе доводочных испытаний. Кроме того, параллельно идет изготовление деталей для создания огневого макета. К слову, для специалистов уральского НИИМаша перекись стала новым видом топлива и все работы ведутся с усиленными требованиями в плане техники безопасности и чистоты производственных помещений.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
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