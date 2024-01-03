Астронавты НАСА тестируют «лунный лифт» для посадки на Луну в 2025 году

Лунный лифт

В рамках подготовки миссий Artemis 3 и 4 НАСА проводит испытания лунного лифта, который доставит астронавтов с космического корабля на поверхность Луны в 2025 и 2028 годах. Разработчик и создатель системы посадки — компания Space X. На Луну и обратно ее доставит космический корабль Orion.

Буквально на днях астронавты Николь Манн и Даг Уилок стали участниками демонстрации тестового макета лифта. В их задачу входило «прокатиться» на нем, будучи одетыми в прототипы лунных скафандров. На макете спускаемой платформы установлена секция с функциональными механическими узлами и интерфейсами для тестирования. Экипаж отработал некоторые элементы управления лифтом — развертывание входной рампы и открытие/закрытие входного люка в процессе перемещения платформы по вертикальной рельсовой системе. В соответствии с планом, накануне пилотируемой миссии должен состояться полет без экипажа, а на ноябрь 2024 года запланирована миссия Artemis 2, во время которой экипаж на космическом корабле «Orion» совершит облет Луны и вернется обратно.

Александр Агеев