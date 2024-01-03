Мобильную группировку РВСН полностью перевооружили с «Тополя» на «Ярс»

Минобороны: мобильную группировку РВСН перевооружили с «Тополя» на «Ярс»

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершено перевооружение мобильной группировки с ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы». Об этом 2 января сообщило Минобороны РФ.

«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения», — отметили в ведомстве.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

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