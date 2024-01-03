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Техкульт

Boeing разработала для ВМС США беспилотную подводную лодку дальнего действия

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Orca

«Orca» — так называется первая гигантская роботизированная субмарина дальнего действия, разработанная корпорацией Boeing для ВМС США. Ее длина — 26 м, грузоподъемность — около 9 т. Это первый из четырех прототипов, заказанных военно-морским ведомством на базе прототипа Echo Voyager, впервые запущенного в 2017 году.

«Orca» построена по гибридной схеме дизель/литий-ионный аккумулятор. После длительного нахождения пол водой она всплывает для подзарядки от дизельного двигателя. Длина секции, где размещается полезная нагрузка — 10 метров, максимальная скорость 8 узлов/час (15 км/ч), дальность хода — до 10500 км, срок службы не определен. Субмарина оснащена автономными системами навигации, обеспечивающими выполнение задач в нейтральных водах. По сравнению с обычными субмаринами «Orca» выглядит миниатюрной за счет отсутствия помещений для экипажа, систем жизнеобеспечения, безопасности и шумопоглощения. Одновременно это гарантирует размещение необходимого полезного груза.

Orca

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Echo Voyager
Компании
Boeing
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