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Техкульт

Silent Arrow разрабатывает одноразовый тяжелый транспортный дрон-планер

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Silent Arrow

Исследовательская лаборатория AFWERX (ВВС США) заключила контракт с аэрокосмической компанией Silent Arrow на разработку моторизованной версии дрона, способного доставлять грузы на расстояние не менее 560 километров. У компании есть блестящая возможность выполнить заказ после того, как она «сделала себе имя», выпустив целое семейство дронов-планеров для гражданских и военных задач.

Беспилотники уже существующей линейки имеют грузоподъемность до 680 килограммов. Они сбрасываются с самолетов, расправляют крылья и скользят к месту назначения. Их дальность полета сравнительно невелика и ограничена десятками километров, но они дешевы и просты в сборке. Кроме того, допускается их повторное использование. В Silent Arrow, приступая к работе, планируют увеличить их дальность как минимум в 10 раз за счет оснащения мотором и винтом. Кроме того, дрон получит возможность самостоятельного взлета с наземных взлетно-посадочных полос и кораблей без необходимости их дополнительной подготовки. Как и оригинал, новый дрон останется недорогим. Гендиректор Silent Arrow Чип Йейтс выразил благодарность партнерам за оказанное доверие и заявил, что уже в первой половине 2024 года готов вывести двигатели на испытания, чтобы начать летные испытания уже во второй его половине. Новинка адресована не только военным, но и спасателям и гуманитарным организациям для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Александр Козырев

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