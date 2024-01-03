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ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Морозов

МО: российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, удар был нанесен по ВПК, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Западом на Украину.

Цель удара была достигнута, все цели поражены.

Также за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

«Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Пологи, Гуляйполе, Басань Запорожской области, Лисичанск, Кременная, Сватово Луганской Народной Республики, Водяное и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее, 29 декабря, оборонное ведомство сообщило, что армия России нанесла в период с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они были поражены.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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